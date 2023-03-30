القمة الروسية – الصينية تؤسّس لحقبة جديدة بغياب واشنطن وقلقها

هكذا أحيت الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، اليوم الخميس، الذكرى الـ47 لـ"يوم الأرض" / فيديو
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