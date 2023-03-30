إصابة عسكريين سوريين أثنين جراء عدوان إسرائيلي غادر استهدف بالصواريخ محيط مدينة دمشق فجر اليوم الخميس
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جرينتش+2 01:47
الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 تحيي، اليوم الخميس، الذكرى الـ47 ليوم الأرض الخالد
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