الأمن الروسي يعتقل مراسل “وول ستريت جورنال” الأمريكية بتهمة التجسس

موسكو – سبوتنيك

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب “وول ستريت جورنال” في موسكو، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وجاء في بيان الأمن الروسي: “الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأميركية”.

وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فقد جمع غيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة “حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي”، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا تم اعتقال المواطن الأمريكي أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.

وأضاف البيان: “رفعت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد مواطن أمريكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي (التجسس)”.

وقد علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على احتجاز الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش من صحيفة “وول ستريت جورنال” بأنه تم القبض عليه متلبسا.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف، اليوم الخميس، حيث تابع إن الأمر “لا علاقة له بشكوك حول نشاط الصحفي، وإنما تم القبض عليه متلبسا”.

وردا على سؤال بشأن مكتب صحيفة “وول ستريت جورنال” في موسكو، صرح بيسكوف بأن موظفي المكتب “سوف يعملون بشكل طبيعي ما دام هناك اعتماد صحفي يصرح لهم بذلك”،

وحول الرد المتوقع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على اعتقال الصحفي قال بيسكوف: “نأمل ألا يكون هناك رد”.