توماس فريدمان: نتنياهو يمثل خطراً على المصالح الأميركية، ويتسبب في زعزعة استقرار الأردن، وتقويض اتفاقات أبراهام، وإشعال حرب أهلية
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جرينتش+2 10:44
ضبط 16 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 9 قضايا نوعية بعمان والرمثا والمفرق
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