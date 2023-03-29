ضبط 16 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 9 قضايا نوعية بعمان والرمثا والمفرق

عمان – ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 16 شخصاً من تجار ومروجي للمخدرات خلال تعاملها مع 9 قضايا نوعية وحملة أمنية في الرمثا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، واصلوا حملاتهم المكثفة، لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة.

ففي محافظة العاصمة، تم التعامل مع 4 قضايا في مختلف مناطق العاصمة، وألقي القبض خلالها على 4 تجار مروجين، وضبط الشخص الأول، وهو مصنف بالخطر، وضُبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، فيما ضبطت 7 كفوف حشيش مع المروج الثاني، وأما الثالث فضبط بحوزته 2000 حبة مخدرة و7 كفوف حشيش، وضبط كذلك بحوزة الأخير على 1000 حبة مخدرة و7 كفوف حشيش.

وتم التعامل أيضا في محافظة المفرق والبادية الشمالية مع 4 قضايا، أُلقي القبض فيها على 4 تجار مروجين للمخدرات، إذ جرى في القضية الأولى ملاحقة تاجر للمخدرات، أثناء نقله كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وجرى إيقاف المركبة وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 50 ألف حبة مخدرة، كما جرى دهم مكان وجود تاجر آخر في القضية الثانية وألقي القبض عليه، وضبط بحوزته نصف كيلو من مادة الكريستال و1500 حبة مخدرة، و5 كفوف حشيش.

وفي القضية الثالثة، ضبط 1 كغم من مادة الكريستال و 3000 حبة مخدرة مع المروج في القضية الثالثة. أما في القضية الأخيرة في محافظة المفرق، فقد ضبطت 2000 حبة مخدرة و3 كفوف حشيش مع تاجر للمخدرات، وفي إحدى مناطق غرب البلقاء تم مداهمة أحد المنازل التي استخدمها تاجر للمخدرات لزراعة أشتال الماريجوانا، وجرى إلقاء القبض عليه، وضبط داخل المنزل 200 شتلة ماريجوانا.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تنفيذ حملة أمنية مشتركة في لواء الرمثا على مطلوبين ومشبوهين ومروجين للمخدرات، إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على 7 أشخاص منهم وضُبطت كميات متفرقة من المواد المخدرة المُعدة للبيع خلال تفتيش أماكن وجودهم .

وجرت إحالة المتورطين كافة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

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