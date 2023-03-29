توماس فريدمان: نتنياهو يمثل خطراً على المصالح الأميركية، ويتسبب في زعزعة استقرار الأردن، وتقويض اتفاقات أبراهام، وإشعال حرب أهلية
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زيلينسكي يُمهّد للهزيمة: خسارة القوات الأوكرانية في باخموت ستدفعني للتنازل وأيجاد تسوية سلمية مع روسيا
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