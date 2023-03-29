زيلينسكي يُمهّد للهزيمة: خسارة القوات الأوكرانية في باخموت ستدفعني للتنازل وأيجاد تسوية سلمية مع روسيا

أطلق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحذيرًا إلى الدول الغربية بمثابة استغاثة أكد فيها أن هزيمة القوات الأوكرانية في أرتيموفسك (باخموت)، سيعرض كييف لضغوط كبيرة من قبل المجتمع الدولي، ويدفعها إلى التسوية مع روسيا.

وأوضح زيلينسكي لوكالة “أسيوشيتد برس” أنه “يتوقع أن يقع ضغط كبير على كييف في حال الخسارة أمام القوات الروسية في أرتيموفسك (باخموت)، ليس على مستوى المجتمع الدولي وحسب، بل على مستوى الشعب الأوكراني ذاته”.

وأضاف زيلينسكي: “إذا حصل ذلك سيشعر مجتمعنا بالتعب، وسيدفعونني للتنازل للروس، ولإيجاد تسوية سلمية معهم”، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بمثل هذا الضغط بعد.

ونوّه الى أن “أية هزيمة تعصف بكييف في الوقت الراهن، ستقوض الرغبة القتالية لدى القوات الأوكرانية، وتضعفها”.

وألمحت وكالة “أسيوشيتد برس” إلى أنّ تصريحات زيلينسكي هذه بمثابة اعتراف صريح بأن خسارة معركة قواته في أرتيوموفسك (باخموت) ستكون بمثابة هزيمة سياسية مكلفة لكييف أكثر من كونها خسارة تكتيكية.

وتقع أرتيومفسك إلى شمال مدينة غورلوفكا، وتعتبر مركز نقل لوجستي مهم لإمداد القوات الأوكرانية في دونباس.

وبحسب أحدث البيانات، فقد قامت القوات الروسية بقطع جميع الطرق المعبدة المؤدية إلى المدينة وإحكام السيطرة النارية عليها.