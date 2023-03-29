الفراية: 5500 شخص عادوا لمنازلهم منذ تطبيق وثيقة الجلوة العشائرية

عاد 5500 شخص إلى منازلهم منذ بدء تطبيق بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية في الأردن، وفق وزير الداخلية مازن الفراية الذي أشار إلى أن الخطوة النهائية هي الخلاص من الجلوة العشائرية مرة واحدة وإلى الأبد.

وأضاف الفراية، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم الاربعء، أن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية باركها مجلس النواب.

وبيّن الفراية أن المهم كان عند إعداد الوثيقة أن تكون قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن 1800 وجيه وشيخ وقعوا على الوثيقة، مضيفا أنه سيجري العمل على تجويدها مستقبلا.

وكان الوزير الفرّاية قد أعلن في أيلول/سبتمبر 2021، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، حيث تنص الوثيقة على “اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن “المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، ووالـده، وأبناؤه) من الذكور فقط لا غير”.