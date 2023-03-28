المعارضة تجهد لمنع التلاعب بالانتخابات المقبلة، خشية تجيير أصوات المتوفين والمفقودين في الزلزال الأخير لصالح أردوغان
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جرينتش+2 08:08
ما هو الثمن المطلوب؟؟.. عباس ينفرد بقرار تعيين رئيس جهاز المخابرات وإنهاء خدماته، ويُنعم عليه برتبة وزير
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