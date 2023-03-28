صوفيا لورين.. أبهى نجمات الزمن الجميل وحكاية عشق لا تنتهي

المعارضة تجهد لمنع التلاعب بالانتخابات المقبلة، خشية تجيير أصوات المتوفين والمفقودين في الزلزال الأخير لصالح أردوغان
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