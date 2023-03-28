مسؤولون أمريكيون سابقون (من أصدقاء اللوبي اليهودي) يطالبون بايدن بالتدخل لوقف مسيرة التطبيع العربية مع سوريا
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جرينتش+2 04:31
“حركة المسار الفلسطيني البديل” تُنظم مسيرة “العودة والتحرير” في كندا
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