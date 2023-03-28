“حركة المسار الفلسطيني البديل” تُنظم مسيرة “العودة والتحرير” في كندا

دَعَت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية وأنصار فلسطين في كندا والولايات المتحدة إلى المشاركة الواسعة في “مسيرة العودة والتحرير” التي تُنظّمها الحركة في العاصمة (أوتاوا) على هامش مؤتمر الحركة الأول في أمريكا الشمالية، داعية إلى تعزيز العلاقات النضالية مع شعوب وقبائل السكان الأصليين في البلاد وحركات التحرر وتوسيع الحاضنة الشعبية الأممية للحقوق والمقاومة الفلسطينية، وتصعيد النضال الثوري ضد سياسات الولايات المتحدة في المنطقة والعالم.

وقد جاء التأكيد على هذه الدعوة لتنظيم المسيرة الشعبية في “مهرجان الإفطار الجماعي” الذي نظّمته “شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى” في مدينة فانكوفر الكندية بمناسبة يوم الأرض الخالد واحتفاءً بانتصار إضراب الحركة الأسيرة في السجون، ودعماً لعقد (مؤتمر فلسطين: رؤية للتحرر ومجابهة الاستعمار) المزمع عقده في العاصمة الكندية نهاية إبريل/نيسان المقبل.

وقالت مصادر في “المسار الثوري” أن هذه المسيرة الشعبية تأتي في إطار “التصدي للحركة الصهيونية وأنصارها ومحاولات تجريم المقاومة الفلسطينية واللبنانية وضرورة الدفاع عن حق شعبنا في المقاومة المسلّحة وممارسة كل أشكال النضال من أجل تحرير فلسطين وتحقيق عودة اللاجئين إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم التي هُجّروا منها قسراً