المعارضة تجهد لمنع التلاعب بالانتخابات المقبلة، خشية تجيير أصوات المتوفين والمفقودين في الزلزال الأخير لصالح أردوغان
أهم العناوين
جرينتش+2 11:17
اعتقال باكستانيين بتهمة التخطيط لهجمات على إسرائيليين في أثينا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني