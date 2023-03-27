واشنطن شديدة القلق.. الفوضى تجتاح الكيان الصهيوني، ونتنياهو يقع في شر أعماله ويستعد للإنتقال الى مزبلة التاريخ

القدس – الأناضول

أعرب البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن القلق الشديد إزاء التطورات في إسرائيل مشيرا إلى الحاجة الملحة إلى تسوية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسن في تصريح مكتوب: “نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات في إسرائيل اليوم والتي تشدد أكثر على الحاجة الملحة إلى التسوية”.

وأضافت: “وعلى غرار ما ناقشه الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مؤخرا، لطالما كانت القيم الديمقراطية السمة المميزة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية ويجب أن تبقى كذلك”.

وأشارت المتحدثة الأمريكية إلى أنه “تتعزز المجتمعات الديمقراطية من خلال ضوابط وتوازنات وينبغي السعي إلى إجراء التغييرات الأساسية في النظام الديمقراطي بعد تأمين أوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي”.

وقالت واتسن: “ونواصل حث القادة الإسرائيليين بشدة على التوصل إلى تسوية في أسرع وقت ممكن، إذ نعتبر أن هذا أفضل سبيل للمضي قدما بالنسبة إلى إسرائيل وكافة مواطنيها”.

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير السبت، الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل.

وعلى إثر ذلك شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

ويقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام خيارين أحرهما مر، فإما أن يمضي في الإصلاحات القضائية أو أن يجمدها مؤقتا ولكن لكل خيار عواقبه.

وفجر اليوم الإثنين، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يميل للقبول بتجميد التشريعات القضائية ولكنه يريد في الوقت ذاته الحفاظ على حكومته من الانهيار.

ووجد نتنياهو تأييدا من قادة بارزين في حزبه “الليكود” اليميني وحزب “شاس” اليميني، الشريك في حكومته، لتجميد التشريعات التي أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع الإسرائيلي منذ أكثر من 12 أسبوعا.

ولكنه أيضا يجد معارضة للتجميد من القطب في حزبه وزير العدل ياريف ليفين وأيضا حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية 12، فجر الإثنين: “يؤيد نتنياهو و(زعيم حزب “شاس” أرييه) وقف التشريعات ولكن (وزير العدل ياريف) ليفين و(إيتمار) بن غفير يعارضان”.

واستنادا إلى محطات التلفزة الإسرائيلية فإن نتنياهو أجرى مساء الأحد وفجر الإثنين مشاورات مكثفة لاتخاذ قرار.

وزاد قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه إثر دعوته لتجميد التشريعات، من غضب الشارع الإسرائيلي، الذي خرج مساء الأحد وفجر الإثنين، بمئات آلاف إلى الشوارع.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فجر الإثنين: “يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشات حول إمكانية تجميد قانون الإصلاح القضائي، في أعقاب موجة الاحتجاجات على مستوى البلاد التي اندلعت بعد أن أقال وزير الدفاع يوآف غالانت الذي دعاه إلى وقف العملية التشريعية”.

وفي حين أشارت إلى ان حزب “شاس” اليميني الديني أيد تجميد التشريعات، فإنها ذكرت إن “يهودوت هتوراه” اليميني الديني أعرب عن دعمه لـ “رئيس الوزراء وقراراته”.

وأضافت الصحيفة: “من المتوقع أن يجتمع قادة أحزاب الائتلاف (الحكومة) صباح الاثنين لمناقشة الموضوع”.

وفي خطوة لافتة أعلن عدد من قادة حزب “الليكود”، الذي يتزعمه نتنياهو عن دعمهم لأي قرار يتخذه بتجميد التشريعات.

وقال وزير الاقتصاد نير بركات في تغريدة على تويتر، فجر الإثنين: “دولة إسرائيل فوق الجميع. إسرائيل الموحدة فوق كل شيء. سأدعم رئيس الوزراء في قرار التوقف وإعادة حساب المسار. الإصلاح ضروري وسنقوم به – ولكن ليس على حساب حرب بين الأشقاء”.

كما قال وزير الثقافة والشباب، ميكي زوهر، في تغريدة على تويتر، فجر الإثنين: “إصلاح النظام القضائي ضروري وحيوي، ولكن عندما يحترق المنزل، لا تسأل من هو على حق، بل تسكب الماء وتنقذ ساكنيه”.

وأضاف زوهر: “إذا قرر رئيس الوزراء وقف التشريع من أجل منع الصدع الذي نشأ في الأمة، يجب أن ندعم موقفه”.

وقالت صحيفة “هآرتس” إن وزير التربية يؤاف كيش وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والقيادي في حزب “الليكود” دافيد بيتان والقيادي أيضا في الحزب يولي أدلشتاين أعربوا عن موقف مشابه.

وقال وزير شؤون المغتربين أميخاي شيقلي في تغريدة على تويتر، فجر الإثنين: “عليك أن تعترف، بصراحة، أننا فقدنا الاتجاه”.

وأضاف: “أقترح أن نرد على اقتراح بيني غانتس (للحوار)، والذي يبدو أنه يأتي من مكان نقي وحسن النية، ونرسم خارطة طريق جديدة لاستئناف العملية التشريعية، ونعرضها على الجمهور ونضع قواعد اللعبة في وقت مبكر”.

وفي حين إن وزير العدل ياريف ليفين ما زال يتمسك بالمضي قدما في التشريعات، فإن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نقلت فجر الإثنين، عن قيادين في “الليكود” دعوتهم له للاستقالة.

ومع ذلك فقد أشارت القناة الإخبارية الإسرائيلية “12”، فجر الإثنين، إلى أن نتنياهو يأمل من ليفين أن يتراجع عن موقفه هذا ولكن في نفس الوقت أن يبقى في الحكومة.

وتتزايد الضغوط على نتنياهو لوقف التشريعات التي من شأنها الحد من قوة القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية.

فقد قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس اتحاد عمال “الهستدروت”، أرنون بن دافيد أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد إقالة رئيس الوزراء نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، مساء الأحد: “من المتوقع أن يدعو بن دافيد، الذي شوهد يحتج على الانقلاب المناهض للقضاء في وسط تل أبيب، إلى إضراب عام يوم الاثنين”.

كما أعلنت الجامعات الإسرائيلية، الأحد، إضرابًا لأجل غير مسمى، “بما في ذلك وقف جميع الفصول الدراسية وإجراء أبحاث احتجاجًا على الانقلاب القضائي لحكومة نتنياهو” وفق ذات الصحيفة.

وأضافت: “جاء القرار بعد اجتماع بين نواب رؤساء جميع مؤسسات البحث للتعليم العالي في إسرائيل، وستنضم جميع الجامعات إلى الإضراب باستثناء جامعة أرييل الواقعة في الضفة الغربية والتي لم تعلن قرارها بعد”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الإثنين، عن مسؤولين كبار في الحكومة إن “هناك فرصة كبيرة لتأجيل التشريعات”.

ويريد نتنياهو أن تتوقف الاحتجاجات ضد حكومته ومع ذلك فإنه يريد لحكومته البقاء وهو ما قد يفرض عليه اتخاذ قرارات صعبة في الساعات والأيام القليلة المقبلة.

ففي حال اتخذ القرار بالتجميد فقد ينظر إليه على انه استسلم أمام الاحتجاجات القوية التي قادتها المعارضة بشكل غير مسبوق في تاريخ إسرائيل.

أما حال مضيه قدما في التشريعات فإنه قد ينظر إليه على أنه الشخص الذي تسبب بانشقاق غير مسبوق ما بين الشعب الإسرائيلي.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

شلّ حركة المطارات والمرافئ والمؤسسات

المصدر: الميادين نت

وفي خطواتٍ غير مسبوقة، “إسرائيل” تشهد إضرابات عامة وشاملة في الاقتصاد والمؤسسات والمطارات والمرافئ احتجاجاً على خطة حكومة بنيامين نتنياهو للتعديل القضائي.

فقد أُعلن في “إسرائيل”، اليوم الاثنين، الإضراب العام والشامل والفوري في الاقتصاد، والإضراب العام في المؤسسة الصحية، وذلك في إطار الاحتجاج على خطة حكومة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.

وهدّد رئيس اتحاد النقابات الإسرائيلية أرنون بار دافيد بـ”الإضراب العام التاريخي”، وسط توقعات بأنّ يصدر نتنياهو إعلاناً بشأن مصير التعديلات القضائية.

وأكد رئيس اتحاد النقابات الإسرائيلية وجوب “إيقاف التعديلات القضائية وكل هذا الجنون”.

وأضاف مخاطباً نتنياهو: “إذا لم تعلن في مؤتمر صحافي اليوم أنّك غيرت رأيك، فسنُضرب”.

وفي السياق، أعلنت نقابة الأطباء في “إسرائيل” الإضراب العام في النظام الصحي.

كذلك، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية التوقف الفوري والتام لحركة إقلاع الطائرات من “مطار بن غوروين”.

وقال رئيس لجنة عمال مصلحة المطارات: “من هذه اللحظة، لا رحلات جوية ستنطلق من مطار بن غوريون”.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ قضاة في الخدمة العامة أعلنوا أيضاً الإضراب وتوقّفهم عن المداولات والتشريع وعقد اللجان.

وأشار موقع قناة “كان” إلى أنّ “لجان عمال مرفأ أسدود أعلنوا الإضراب مع توجيه دعوة إلى كل العمال للتوقف عن العمل”.

وعلّق الإعلام الإسرائيلي على الأمر قائلاً إنّ “خطوة الإضراب العام هذه هي خطوة غير مسبوقة في إسرائيل في إطار خطة شاملة من دون خروقات أو تحفظات”.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أنّ “الشيكل الإسرائيلي فقد قيمته بمقدار 2% أمام الدولار”.

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن فوضى عارمة وإضرابات شاملة وشل للاقتصاد.#إسرائيل_تتآكل #الميادين pic.twitter.com/C6pF0tX2YS — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 26, 2023