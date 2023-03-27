توقيع مذكرة تفاهم أردنية عراقية سورية لبنانية لتحقيق تكامل زراعي

وقع الأردن وسوريا والعراق ولبنان، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم في سوريا؛ لتحقيق تكامل اقتصادي زراعي على مستوى الإقليم.

ودعا وزير الزراعة خالد الحنيفات، إلى توسيع التعاون في إطار عربي؛ ليشمل المزيد من الدول العربية، مشيرا إلى أن هذا سينعكس إيجابا على الأمن الغذائي والمواطن العربي.

وقال الحنيفات، إن الأردن لديه تجربة ثرية في القطاع الزراعي، رغم أنه الأفقر مائيا، لكنه الأكثر تطبيقا للتكنولوجيا في القطاع الزراعي، وهذه التجربة مسخرة ومهيئة لخدمة الجميع في الدول العربية.

وأضاف أن الأردن يستطيع أن يساهم في دعم القطاع الزراعي في سوريا ولبنان والعراق.

وتابع: “نعاني جميعا من تحديات التغير المناخي، ونأمل أن نتبادل التجارب الناجحة في هذا المجال لمواجهة المشكلات الناتجة عن تأثيرات التغير المناخي، لينعكس على سبل العيش للمواطن”.

وأكد السعي لدعم التعاون في مجال في تبادل المنتجات الزراعية للوصول إلى التكامل، الذي سينعكس إيجابا على تمكين العلاقات ومصلحة جميع الأطراف.

وقال وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، إنه سيتم من خلال الاتفاقية عرض مشاريع استثمارية في مجال إنشاء منشآت للثروة الحيوانية والأعلاف، والاستفادة من مشاريع قانون الاستثمار رقم 18، مضيفا أن الهدف النهائي لكل الجهود المبذولة هو تحقيق الأمن الغذائي، حيث إن الاتفاق الرباعي هو خطوة نحو الأمام وبقية الدول العربية مدعوة للانضمام إليه.

وأشار وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي إلى أن هذا الاتفاق هو قاعدة انطلاق لعمل وتعاون مشترك في القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه أغلب الشعوب العربية، كما أنه يؤمن أسواقا لتصريف منتجات الدول الأربع.

وأضاف وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أن هذه المذكرة هي خطوة تأسيسية لعمل عربي ريادي مشترك ينطلق من دمشق، ونأمل أن يشمل جميع الدول العربية في المستقبل القريب.