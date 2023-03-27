في محاولة لشراء الوقت.. نتنياهو ينحني أمام العاصفة ويعلن تجميد التعديلات القضائية، وسط استمرار التظاهرات الحاشدة
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جرينتش+2 10:14
انتخاب حمزة يوسف كأول رئيس حكومة مسلم في تاريخ اسكتلندا
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