انتخاب حمزة يوسف كأول رئيس حكومة مسلم في تاريخ اسكتلندا

تم انتخاب حمزة يوسف كأول زعيم عرقية للأقلية في الحزب الوطني الاسكتلندي بعد حملة صاخبة كشفت عن انقسامات عميقة في الحزب الذي سيطر على السياسة الاسكتلندية في عهد سلفه نيكولا ستورجون.

وأعلنت السكرتيرة الوطنية للحزب الوطني الاسكتلندي، لورنا فين، أن نسبة المشاركة في انتخابات قيادة الحزب بلغت 70٪. بالنسبة إلى التفضيلات الأولى في نظام STV ، حصل يوسف على 24336 (48٪)، وحصلت كيت فوربس على 20،559 (40٪) وآش ريجان على 5،599 (11٪) من الأصوات. عندما تم توزيع التفضيلات الثانية في المرحلة الثانية، حصل يوسف على 26،032 (52٪) وفوربس على 23،890 (48٪).

يوسف، وزير الصحة والمرشح الأكثر خبرة بعد أن أشرف سابقًا على محفظتي العدالة والنقل، تغلب على منافسته من يمين الوسط، كيت فوربس، بعد منافسة على القيادة أثارتها استقالة ستورجون الصادمة في فبراير الماضي والتي صُوِّرت على أنها معركة وجودية على الاتجاه المستقبلي للحزب الوطني الاسكتلندي.

وقد وعد يوسف، الذي كان يحظى بدعم معظم أعضاء البرلمان والأسود في الحزب الوطني الاسكتلندي، بمواصلة أجندة يسار الوسط والشاملة اجتماعيًا التي حددت حقبة سمك الحفش.

في مقابلة، نُشرت اليوم الاثنين قبل الإعلان، تعهد بعقد قمة لمكافحة الفقر كأول عمل له كوزير أول، حيث يمكن للخبراء مناقشة ضرائب الثروة لتمويل دعم الفقراء، بعد أن أظهرت الأرقام الأسبوع الماضي أن فقر الأطفال في اسكتلندا كان على نفس المستوى عندما وصل الحزب الوطني الاسكتلندي إلى السلطة لأول مرة في عام 2007.

وحمزة هارون يوسف من مواليد 7 نيسان (أبريل) 1985، هو سياسي اسكتلندي يشغل منصب سكرتير مجلس الوزراء للعدل منذ عام 2018، وعضو في الحزب الوطني الاسكتلندي، وكان عضوًا في البرلمان الاسكتلندي عن جلاسكو بولوك منذ عام 2016، بعد أن كان سابقًا عضواً عن منطقة غلاسكو من 2011 إلى 2016. شغل منصب وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية من 2012 حتى 2014 ووزير أوروبا والتنمية الدولية من 2014 حتى 2016. وكان وزير النقل والجزر من 2016 حتى 2018.

أصبح يوسف أول عضو غير أبيض وأول مسلم في الحكومة الاسكتلندية عندما تم تعيينه وزيراً في عام 2012. في سن الـ27 كان أيضًا أصغر وزير تم تعيينه في الحكومة الاسكتلندية. أصبح أول شخص من أقلية عرقية في اسكتلندا وأول وزير مسلم في مجلس الوزراء عندما تم تعيينه أمينًا لمجلس الوزراء للعدل في عام 2018. تم تعيينه في سن 33، وأصبح أيضًا أصغر شخص يشغل منصبًا وزاريًا على الإطلاق في الحكومة الاسكتلندية.

يوسف هو ابن مهاجرَين وصلا إلى المملكة المتحدة خلال الستينيات، والدته من كينيا ووالده من باكستان.

يذكر أن اسكتلندا تعتبر جزءا من الدول الأربع المكونة للمملكة المتحدة، وهي: إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز.