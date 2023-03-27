باسم ياخور يُقبّل حذاء سلوم حداد بمسلسل “العربجي”/ شاهدوا

بكثير من عبارات المدح والإعجاب علّق متابعون لمسلسل “العربجي”، بطولة باسم ياخور وسلوم حداد، على مشهد إحدى حلقات العمل، واصفينه بـ”المؤثر”، و”قمة في الإبداع”.

ويصور المشهد الفنان باسم ياخور الذي يؤدي دور “عبدو العربجي”، وهو يحني رأسه لتقبيل حذاء سلوم حداد، صاحب شخصية “أبو حمزة النشواتي” وسط أنظار نخبة من الممثلين المشاركين أمثال ديمة قندلفت، وميلاد يوسف، وطارق مرعشلي.

المعلقون أبدوا إعجابهم الشديد وتأثرهم بهذا المشهد، وبالعمل ككل، حيث كتب أحدهم قائلا: “للصراحة مشهد جعلني أغضب بشدة من القهر.. لو كان حقيقة لوضعت الشنكل برقبة الزعيم أبو حمزة”، فيما قال آخر: “هذا المشهد كارثة والله. نص مختلف بعيد عن الصور المتشابهة”.

كذلك أغرقت الفيديو العديد من كلمات الإعجاب التي تشيد بالعمل ونجومه مثل: “إبداع هالمسلسل”، و”قمة في الإبداع”، و”المسلسل حلو كثير”، و”بجنن المسلسل”، و”طارق مرعشلي نار”، و”سلوم حداد بحبك”، و”أبدعت يا نجم – مع إشارة إلى باسم ياخور”.

وبالعودة إلى المشهد محل الإعجاب، فإنه يوثق كيف يجبر “أبو حمزة النشواتي”، غريمه “عبدو العربجي” على الركوع بشكل ذليل لتقبيل قدمه أمام أنظار ابنته من أجل التكتم على فضيحة دبرت بحقها، وقد رافقه تعليق: “مشهد قهر كبير. عزيز النفس ينخ يبوس أجر عدوه قدام عيون بنته مشانها”.

ويروي المسلسل قصة “عبدو العربجي” الذي يصارع الحياة بكل ما يملك من قوة، بينما هي تسدد له الضربات بكل ما تحمل من غدر، لكنها كلّما أسقطته ارضا، سيجد سبيلا للنهوض متمسكا بقوة الإرادة، في وجه المكائد من جهة، والجبروت من جهة أخرى.

ويسلط هذا العمل الضوء على مفهوم “الظلم” في سياق قائم على التشويق والجذب من خلال حبكة درامية ضمن فئة “البيئة الشامية”، في حكاية تعاني فيها كل شخصية رئيسة نوعا من الظلم، لكن كل واحدة منها تختار طريقتها للمجابهة أو حتى الاستسلام له.

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