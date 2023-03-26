نظراً لفوائدها الجمة.. إقبال الصائمين الاردنيين على رياضة المشي

عمان 26 آذار (بترا) – ارتفع عدد الممارسين لرياضة المشي خلال أيام شهر رمضان المبارك، في مؤشر على إقبال الناس على هذه الرياضة التي لها الكثير من الانعكاسات الإيجابية على الصحة الجسدية والنفسية.

وتشهد ساعات ما قبل الإفطار، إقبالا على المشي في العاصمة عمان وخارجها، فيما يفضل البعض الآخر ممارسة المشي عقب تناول وجبة الإفطار في حال كان الطقس يسمح بذلك.

ويلاحظ أن الكثير من المواطنين قد بدأوا يقبلون على هذه الرياضة، مستفيدين من بعض الممرات الآمنة في الشوارع التي خصصت مسارات للمشاة، من أجل ممارسة رياضة المشي بأمان.

وأكد الدكتور غازي الكيلاني، من كلية التربية الرياضية في الجامعة الأردنية، أن إقبال الناس على المشي، ولاسيما خلال شهر رمضان، يؤكد وعي الناس لأهمية مثل هذه الرياضة الخفيفة والمحببة للجميع.

وأشار الكيلاني لوكالة (بترا) إلى أن رياضة المشي لها الكثير من الفوائد على صحة الجسم، ولاسيما فيما يتعلق بالقلب وتنظيم الضغط وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالجسم، متمنيا أن يواصل الناس إقبالهم على رياضة المشي في رمضان والأشهر الأخرى.

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