نتنياهو يقيل وزير الحرب، ولابيد يعتبره انحطاطاً جديداً للحكومة، ومسؤول أمني كبير يحذر من شرخ بالجيش والأجهزة الأمنية
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جرينتش+2 12:03
عسكر الغرب يحذرون من تفاقم النقص في مخزون الأسلحة بسبب الدعم السخي لأوكرانيا، ويستنجدون بكوريا الجنوبية
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