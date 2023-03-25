موتوا بغيظكم.. بايدن الفاشل يُشكك في التقارب الأستراتيجي بين روسيا والصين، ويزعم أنه "مُبالغ فيه بشكل كبير"
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جرينتش+2 02:46
هزلت.. حلاق البرلمان التركي يترشح للانتخابات لدعم حزب اردوغان
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