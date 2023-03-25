“لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة منذ الثورة العربية الكبرى”.. جنبلاط يدعو العرب إلى دعم الأردن وحمايته

دعا رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط إلى حماية الأردن، في رد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي وتصرفاته بشأن الأردن وفلسطين.

ونشر جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” صورا لخريطة فلسطين بين الماضي والحاضر، وكتب تعليقا “تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين”.

وأضاف جنبلاط أنه “أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن ودعم الأردن في كل المجالات فوق كل اعتبار”،

وتابع: “لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا منذ الثورة العربية الكبرى أيام الأمير فيصل”.

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أثار عاصفة من الردود عقب استخدامه خريطة لإسرائيل تضم الأردن والأراضي الفلسطينية، فضلا عن تصريحات أنكر فيها “وجود شعب فلسطيني أو ثقافة فلسطينية”.

وكان مجلس النواب الأردني قد صوت بالموافقة على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي، على خلفية تصريحات وتصرفات سموتريتش العنصرية تجاه الأردن وفلسطين.