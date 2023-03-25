إصابة جنديين إسرائيليين، أحدهما بحالة خطيرة، في عملية إطلاق نار مساء اليوم السبت ببلدة حوارة جنوبي نابلس/ فيديو
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في الذكرى الـ12 لوضع حجر الأساس.. الحبشة تحتفل باكتمال بناء 90% من سد النهضة، ولا عزاء لمصر والسودان
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