في مُستهل شهر رمضان المبارك.. إنتصار السيسي تفاجئ الشعب المصري الكادح باطلالة ملوكية باذخة !!!

ظهرت السيدة الأولى انتصار السيسي، قرينة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بإطلالة ملوكية راقية خلال صورة في أول أيام رمضان، وإليك أبرز إطلالتها بالحجاب.

فقد اختارات انتصار السيسي الظهور بعباءة رقيقة باللون “الأوف وايت” المائل للسكري، مع التطريز باللون الأحمر والذهبي، مع الحجاب السكري أيضاً، لتناسب أجواء شهر رمضان الكريم.

واعتادت السيدة الأولى انتصار السيسي الظهور بإطلالات باذخة مع الحجاب المربوط من الخلف، كما تميل إلى ألوان هادئة وتبتعد عن الألوان الصاخبة، وعادة ما يكون الحجاب نفس لون الرداء.

كما اعتادت السيدة انتصار السيسي اختيار الموديلات السك، مع خامات مثل الساتان والكريب والحرير، لإطلالة رقيقة ذات طابع كلاسيكي.