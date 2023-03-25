بدء مغادرة شاحنات أردنية كانت عالقة في جمرك البطحاء السعودي

بدأت شاحنات أردنية قادمة من الإمارات محملة بمختلف البضائع التموينية بمغادرة معبر البطحاء السعودي باتجاه الأردن، وفقا لسائقي شاحنات.

وقال سائقو شاحنات، إنّ السلطات السعودية أعادت نظام العمل للخدمة بعد تعطله مدة 13 يوما على الأقل، ولكن بحركة “ضعيفة جدا”.

وأضافوا، أن العاملين على معبر البطحاء (الجمرك السعودي)، قاموا بإدخال معلومات السائق والشاحنة على نظام العمل لمرورها باتجاه الأردن، حيث هناك شاحنات أردنية غادرت المعبر باتجاه الأردن ثم ستتوجه إلى الأراضي الفلسطينية وأخرى إلى سوريا.

وقد اشار المدير العام لهيئة تنظيم النقل البرّي، عبدالرحيم الوريكات، أشار إلى أن الشاحنات بدأت بالتحرك باتجاه الأردن، بعد إصلاح العطل على نظام العمل الذي حصل منذ إيام، بالإضافة إلى عملية إدخال البيانات يدويا.

وبيّن الوريكات، أن انتهاء عملية مرور الشاحنات من معبر البطحاء ستحتاج لبعض الوقت لوجود عدد كبير من الشاحنات من جنسيات مختلفة.

وقال، إنّ الهيئة كانت وما تزال على تواصل مع دائرة الجمارك الأردنية.

وكان الوريكات قد قال سابقا إن عطلا فنيا في أنظمة العمل في جمرك البطحاء السعودي أدى إلى تعطل النقل بين الجانبين الإماراتي والسعودي.

ووفقا لتقديرات سائقي شاحنات موجودين حاليا على معبر البطحاء، يوجد نحو 400 شاحنة أردنية في الإمارات، منها 250 شاحنة على الأقل عالقة على الحدود، والأخرى تحمل البضائع من الجانب الإماراتي تمهيدا لنقلها إلى الأردن.