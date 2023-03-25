الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع والاربعين

رام الله – قدس برس

يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ49 على التوالي، رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وكان عدنان قد وجه أمس الأول الخميس، رسالة إلى الشعب الفلسطيني بحلول شهر رمضان المبارك، دعا فيها إلى الوقوف معه في معركته ونصرته.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت خضر عدنان، في الخامس من شباط/ فبراير الماضي، بعد مداهمة منزله في جنين، شمال الضفة، حيث أعلن عن إضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله.

وتعرض الأسير عدنان للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ. وقد خاض خمسة إضرابات سابقة، منها أربعة رفضا لاعتقاله الإداريّ، وتمكّن خلال هذه المواجهات المتكررة من نيل حريته.