الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع والاربعين

موتوا بغيظكم.. بايدن الفاشل يُشكك في التقارب الأستراتيجي بين روسيا والصين، ويزعم أنه "مُبالغ فيه بشكل كبير"
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