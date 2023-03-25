استقبال حافل لمسلسل الزند، وسلاف فواخرجي تشيد باداء تيم حسن

خطف مسلسل “الزند”، بطولة الممثل السوري تيم حسن، الأضواء بين المسلسلات السورية التي تعرض ضمن دراما رمضان، بعد مرور حلقتين فقط على هذا العمل الدرامي.

فقد تصدر هذا المسلسل الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ردود فعل مشيدة بالعمل، كما لفت انتباه الممثلة السورية سلاف فواخرجي التي كالت له المديح.

وكتبت فواخرجي في تعليقها: “مسلسل الزند ذئب العاصي بداية رائعة بكل تفاصيلها، تنسيك تزاحم المسلسلات الرمضانية لتعيش في عمل فني حقيقي”.

كما شكرت القائمين على المسلسل والعاملين فيه، وتمنت أن يستمر بذات المتعة، قبل أن توجه رسالة خاصة لتيم حسن: “تيم العزيز، مكانك لا يملؤه غيرك…. للبطولة أهلها..”.

وأيّد كثير من المتابعين تعليق الفنانة السورية تجاه المسلسل، وكتبت فتاة عبر موقع “تويتر”: “اعترف ان مسلسل #الزند… حصل على استحقاق مشاهدتي واعجابي واثارة دهشتي… وان كاراكتر شخصية #تيم_حسن لم يكن ليحصل عليه ممثل أفضل منه… مسلسل واضح عظيم وفخم وحقيقي حلقتين كانت كفيلة بإعجابي.. اتمنى أن يستمر على نفس الرتم حتى النهاية… منذ زمن بعيد وأنا انتظر تيم في عمل عظيم…”.

وأضافت متابعة أخرى: “مسلسل الزند كتير فخم، كنت خايفة إنه تيم حسن ما يطلع من شخصية جبل، بس قدم شي مختلف ومهم”.

وعلق آخر: “مسلسل #الزند_ذئب_العاصي قفل ملفات كل مسلسلات من أداء من اخراج ،تيم لاسطوره في اداء لان يتكرر #تيم_حسن”.

تدور أحداث “الزند” في العام 1879 خلال فترة الاحتلال العثماني للشام، في المنطقة الجغرافية الواقعة بين سوريا ولبنان، وبالتحديد على ضفاف نهر العاصي.

ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب تيم حسن، كل من دانا مارديني، وأنس طيارة، وفيلدا سمور.