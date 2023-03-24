نتنياهو يقيل وزير الحرب، ولابيد يعتبره انحطاطاً جديداً للحكومة، ومسؤول أمني كبير يحذر من شرخ بالجيش والأجهزة الأمنية
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جرينتش+2 10:35
نتنياهو يتحول الى مسخرة عالمية.. مئات المحتجين يطاردونه اليوم الجمعة في لندن بهتاف: “اذهب إلى السجن”/ شاهدوا
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