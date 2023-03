نتنياهو يتحول الى مسخرة عالمية.. مئات المحتجين يطاردونه اليوم الجمعة في لندن بهتاف: “اذهب إلى السجن”/ شاهدوا

استقبل مئات المحتجين بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال في لندن بمظاهرات عارمة، لدى وصوله إلى مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت، اليوم الجمعة.

وصافح نتنياهو رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عند مدخل داونينج ستريت، بينما سمعت أصوات المتظاهرين على مقربة منهما، وهم يرفعون علم الاحتلال ويهتفون: “نتنياهو اذهب إلى السجن، لا يمكنك التحدث باسم إسرائيل”.

وتتشابه تلك المشاهد في لندن مع أخرى في برلين هذا الشهر، تجمع خلالها مئات للاحتجاج على التعديلات القضائية المزمعة، التي دفعت بإسرائيل إلى أزمة.

وتشهد دولة الاحتلال احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع اعتراضا على محاولات ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية متطرفة الدفع بتعديلات على النظام القضائي، من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذا حاسما في اختيار القضاة، وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.

وخارج داونينج ستريت لوح محتجون أحاطت بهم الشرطة البريطانية والحواجز المعدنية بأعلام دولة الاحتلال، ورفعوا لافتات كتبوا عليها: “لا يمكنك الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع في لندن بينما تسقط ديمقراطية”.

ونظم يهود بريطانيون وإسرائيليون العديد من المظاهرات الحاشدة في لندن في الأسابيع القليلة الماضية تحت شعار: “دافعوا عن الديمقراطية” للتعبير عن معارضتهم لإصلاحات نتنياهو القضائية.

وأمس الخميس، ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ نتنياهو أرجأ سفره إلى الرابعة من فجر اليوم على خلفية التطورات الداخلية، بعد معلومات عن استعداد المتظاهرين لقطع الطرقات إلى مطار اللد بالتزامن مع موعد مغادرته وزوجته إلى لندن.

🇮🇱🇬🇧Shouts of SHAME in Hebrew echo across Downing street in London as UK PM Sunak welcomes Israeli PM Netanyahu for talks on Iran nuclear "threat". pic.twitter.com/mJY5I0QtRr — SOS-UK-Report (@sosReports) March 24, 2023

Hundreds of protesters outside Downing Street this morning as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu arrives in London to meet with Rishi Sunak. pic.twitter.com/kHZfzzJfpp — Josh Gafson (@JoshGafson1) March 24, 2023