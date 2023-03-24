سلمى حايك تزور البترا وتشيد بـ “عجائب الأردن القديمة”

عمان – نشرت الممثلة الأميركية المكسيكية سلمى حايك، اليوم الجمعة عبر حسابها على “إنستغرام”، صوراً لزيارتها لوادي رم ومدينة البترا إحدى عجائب الدنيا السبع، يرافقها زوجها فرانسوا هنري بينولت .

ونشرت الفنانة حايك في حساباتها بالتواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي عبرت فيها عن سحر وادي رم وجمالية البترا والأجواء الخلابة التي عاشتها خلال الزيارة .

وعلّقت حايك على الصور بقولها: أتجوّل في عجائب الأردن القديمة” و”استنشاق سحر الأردن”، مبدية إعجابها الشديد بزيارتها للأردن والإندماج مع آثار البترا وطبيعة الأرض والجبال وسحرها.