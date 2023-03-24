درب الفداء.. دراما وثائقية رمضانية تحاكي العمليات الفدائية الفلسطينية/ فيديو

باشرت قناة الأقصى الفضائية، اعتبارا من امس الخميس، الاول من شهر رمضان، عرض المسلسل الوثائقي (درب الفداء) الذي يسلط الضوء على الأسرى الفلسطينيين والعمليات البطولية التي نفذوها.

وقد تفاعل الفلسطينيون مع مسلسل (درب الفداء) من خلال البرومو الذي نُشر الأيام الماضية، إذ أعربوا عن تحمسهم لمشاهدة هذه الدراما الوثائقية الرمضانية التي تسلط الضوء على أبرز القضايا الوطنية.

المخرج التلفزيوني إبراهيم لبد قال، إن “درب الفداء هو دراما وثائقية تقدمها قناة الأقصى الفضائية خلال شهر رمضان، وتسلط الضوء على شريحة مهمة جدا من شرائح شعبنا الفلسطيني وهم الأسرى خلف سجون الاحتلال”.

وأضاف أن هذا العمل الوثائقي يحاكي العمليات الجهادية التي قام بها الأسرى، مثل عمليات الطعن وإطلاق النار واقتحام المغتصبات الصهيونية. فيما قال المخرج سعدي العطار إن حلقات (درب الفداء) تُبرز أن القضية الفلسطينية هي لُب القضية العربية وتستحق التضحية وبذل الغالي والرخيص لأجل هذه القضية، ليس فقط بالأسر، ولكن أيضا بالشهادة.

الجدير بالذكر أن المسلسل الوثائقي (درب الفداء) يُبث على قناة الأقصى طيلة أيام شهر رمضان في الأوقات التالية (08:30 مساء) ويُعاد (03:00 – 10:30).