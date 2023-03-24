الأقصى رمز الدين والوطن.. 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى، رغم عراقيل الصهاينة
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درب الفداء.. دراما وثائقية رمضانية تحاكي العمليات الفدائية الفلسطينية/ فيديو
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