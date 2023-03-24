تناوب أمريكي – إسرائيلي في قصف شمال وشرق سورية، بدعوى استهداف جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل “سبوتنيك”، صباح اليوم الجمعة، بإصابة 5 أشخاص جراء عدوان صاروخي على مدينة دير الزور شرقي سوريا‎‎.

وقال مراسل “سبوتنيك” في دير الزور إنه تم نقل المصابيين إلى مشفى دير الزور العسكري، ومشفى الأسد الطبي في المدينة.

وأضاف المراسل إن “المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية الواقعان في حي هرابش شرق مدينة دير الزور”.

وأفاد أن “الانفجارات تسببت باندلاع النيران في الموقعين المستهدفين، وسيارات الإطفاء والإسعاف وفرق الدفاع المدني تهرع إلى الموقع”.

كما أكدت مصادر أمنية في دير الزور لـ “سبوتنيك” أن طائرة مجهولة، يعتقد أنها تابعة للعدو الاسرائيلي، قامت بإطلاق عدد من الصواريخ من داخل الأراضي العراقية شرقا، باتجاه مدينة دير الزور من الجهة الشرقية.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

كما أفاد مراسل “سبوتنيك”، صباح اليوم الجمعة، بتحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا.

وقال مراسل “سبوتنيك” في الحسكة إن طائرات يعتقد أنها تابعة للجيش الأمريكي تفتح جدار الصوت فوق أحياء المدينة.

ضربات جوية أميركية ردا على هجوم بطائرة مسيرة

وفي واشنطن، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي نفذ عدة ضربات جوية، مساء امس الخميس، في سوريا استهدفت جماعات متحالفة مع إيران تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد وإصابة خمسة جنود أميركيين.

وأضافت في بيان أن الضربات جاءت ردا على هجوم استهدف قاعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا في حوالي الساعة 1:38 مساء (10:38 بتوقيت غرينتش)، امس الخميس.

وقال الجيش إن تقديرات المخابرات الأميركية تشير إلى أن الطائرة المسيرة إيرانية الأصل.

وذكر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الضربات استهدفت جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف في بيان “نُفذت الضربات ردا على هجوم اليوم (الخميس)، وكذلك سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة على قوات التحالف في سوريا نفذتها جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني”.

وتابع البيان “تهدف هذه الضربات الدقيقة إلى حماية الأفراد الأميركيين والدفاع عنهم. واتخذت الولايات المتحدة إجراءات متناسبة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتقليل الخسائر”.

وأشار أوستن إلى أنه “كما أوضح الرئيس بايدن، سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائما في الوقت والمكان اللذين نختارهما. لن تضرب أي جماعة قواتنا دون عقاب”.

وقبل صدور البيان الأميركي، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن طائرة “مجهولة” استهدفت مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الموالية لإيران في دير الزور ومحيطها.

وقال إن الطائرة استهدفت بالقصف “مستودعا للذخيرة في مركز الحبوب” في حي هرابس في دير الزور، كما دوت انفجارات في قرية الجفرا القريبة منها.

وأكد المرصد أن القصف أسفر عن “انفجارات في مستودع للأسلحة، وحرائق كبيرة.. وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية”.