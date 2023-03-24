إفرايم هاليفي، رئيس الموساد الأسبق يحث حكومته على السعي للتوافق مع ايران، شأن ما فعلت السعودية !!!

من بين موجة التعليقات على صفقة التطبيع الصينية بين السعودية وإيران، برز تعليق مثير للاهتمام؛ حيث اقترح الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد”، إفرايم هاليفي بحذر أن الوقت قد ينضج لإسرائيل للتهدئة مع طهران. سيكون الهدف هو استكشاف ما إذا كان نوعًا ما من التهدئة الإسرائيلية قد يكون ممكنًا.

يرى إلدار محمدوف في مقال له في موقع “ريسبونسبول ستيتكرافت” أنه بالنظر إلى الوضع الحالي للعداء الشديد بين تل أبيب وطهران، فإن مثل هذا الاقتراح قد يبدو، للوهلة الأولى، بعيد المنال أو حتى مجرد تمني. ومع ذلك قد يكون من المهم أخذ تصريحات هليفي بعين الاعتبار.

من المفترض أن يكون العداء الأيديولوجي للجمهورية الإسلامية تجاه إسرائيل راسخا لدرجة أن أي توقعات في التغيير تعتبر عبثا، حيث إن العداء الدائم تجاه إسرائيل هو أحد العلامات القليلة المتبقية لهوية النظام.

ويعتقد الكاتب في مقاله أن هذا على الأقل طالما أن الزعيم الأعلى علي خامنئي هو المسؤول، فمن المحتمل أن يكون أي حديث عن الهدوء مع إسرائيل سابقا لأوانه. ومع ذلك، يشير السجل التاريخي إلى أن الأيديولوجية وحدها لا تفسر شدة العداء بين البلدين.

ويذكّر الكاتب بدعم إسرائيل لإيران ضد نظام صدام حسين كدليل على عدم استحالة وجود فرصة، وهذه المعاملات حدثت في الثمانينات عندما كانت إيران في ذروة حماستها الثورية.

يبدو أن المنافسة الجيوسياسية، حيث تسعى كل من إسرائيل وإيران للحصول على موقع بارز في الشرق الأوسط، عامل أكثر أهمية من الأيديولوجية.

ومع زوال المنافسين العرب الأكثر منطقية، في أعقاب معاهدة السلام مع مصر، وتدمير عراق صدام وشلل سوريا الأسد، برزت إيران باعتبارها المنافس الإقليمي الأكثر فعالية لإسرائيل. وقد أدلى قادتها بانتظام ببيانات غير متوافقة مع القانون الدولي، مثل حرمان حق إسرائيل في الوجود. ومع ذلك، فإن هذه الأيديولوجية في حد ذاتها لا تشكل تهديدًا لإسرائيل، بل هي قدرة طهران على إسقاط كبير للنفوذ، من خلال قدراتها العسكرية الأصلية وشبكة من الوكلاء الإقليميين، مثل حزب الله.

ويقول الكاتب إن إيران مقتنعة بأن إسرائيل تسعى إلى زعزعة الاستقرار والتفكك في نهاية المطاف من خلال الحرب السرية، بما في ذلك أعمال التخريب والاغتيالات، ودعم الجهات الفاعلة الإقليمية ضد إيران، مثل ما يجري مع جمهورية أذربيجان.

وترى إيران أيضًا إسرائيل مصممة على تقويض أي خطوات مؤقتة نحو تطبيع علاقات إيران مع الغرب، حيث إن معارضة تل أبيب الصاخبة لكل من الاتفاق النووي لعام 2015 والجهود المبذولة لإحيائها في عهد إدارة بايدن تعطي مصداقية لمثل هذا الرأي.

ويرى المقال أن الاتفاق ليس هو حجر الزاوية بل في الواقع، وجد العديد من خبراء الأمن الإسرائيلي أن الاتفاق في مصلحة إسرائيل وقد كان الخوف من أن تجني إيران فوائد الصفقة دون تغييرها السياسات تجاه إسرائيل قبل ذلك.

يمثل هذا المزيج القوي من الأيديولوجية وسياسة النفوذ حاجزًا هائلاً على أي محاولة لإلغاء تصعيد الصراع. وعلى سبيل المثال يستشهد الكاتب بما ورد حول أن الصفقة مع السعودية تلزم إيران بالحد من دعمها للحوثيين في اليمن. وأي صفقة محتملة مع إسرائيل يجب أن تعالج قضية “حزب الله” بالمثل، وعلاقات إيران مع الحزب أعمق بما لا يقاس مع علاقاتها مع الحوثيين.

وبالرغم من هذه التحديات، فمن الواضح أن تهدئة التوترات ستكون في مصلحة الطرفين. فمن وجهة نظر إسرائيل، فإن القوة المتضائلة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وإحجام واشنطن الواضح عن شن حرب على إيران، والدور المتنامي للصين كما يتضح من توسطها في الصفقة السعودية الإيرانية، تتطلب منها إعادة التفكير في سياساتها الإقليمية.

كما أن الاستقطاب المتزايد في إسرائيل نفسها والمسألة الفلسطينية التي لم تحل بشكل دائم، تشكلان تهديدات فورية لبقاء إسرائيل كدولة آمنة وديمقراطية.

وعليه يؤكد الكاتب أن إسرائيل تحتاج إلى الوقت والهدوء الخارجي للتركيز على حل تناقضاتها الداخلية.

وبالمثل، يرى أنه بالنسبة لإيران، فإن حالة حرب الظل الدائمة مع إسرائيل لم تعد ممكنة. في حين أن الانفراج غير مرجح إلى حد كبير في عهد خامنئي، سيتعين على خلفائه التعامل مع تدهور مستويات المعيشة، وتعميق تدهور البيئة والبنية التحتية، والاستياء بين شرائح واسعة من السكان.

ويمكن للانفراجة مع إسرائيل من وجهة نظر الكاتب أن تساعد في إعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على الأقل، وربما الولايات المتحدة أيضًا، وهما مصادر الاستثمار الأجنبي والتقنيات التي تشتد الحاجة إليها.

ويقر الكاتب بأنه قد يبدو الأمر متناقضًا بالنظر إلى الوضع الحالي، لكن الاتفاق بين إيران وإسرائيل سيكون أيضًا أسهل في التحقيق مما تراه العين. فلا توجد حدود مشتركة بين البلدين، ولا يوجد بينهما صراع عرقي أو ديني. والجالية اليهودية في إيران هي الأكبر في الشرق الأوسط خارج إسرائيل، ولا يزال هناك مخزون كبير من حسن النية تجاه الشعب الإيراني في إسرائيل.

ويرى الكاتب أنه يجب تنشيط القنوات الخلفية لأي تحقيق في إمكانية الانفراج. كما هو الحال مع الاتفاق النووي والاتفاق السعودي الإيراني الأخير، وقد تكون سلطنة عمان أداة فعالة. فالسلطنة تحظى بثقة إيران. وصحيح أنها لم تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم، لكنها تتمتع أيضًا بعلاقات ودية مع إسرائيل، ويمكن للصين أن تعزز قوتها بعد الاتفاق السعودي الإيراني من خلال القيام بذلك.

ويختتم الكاتب مقاله بالقول إنه لا تزال احتمالات حدوث أي انفراج بين إسرائيل وإيران ضئيلة في هذه المرحلة. ومع ذلك، فإن السلام يتطلب تفكيرًا وعملاً جريئًا وخلاقًا وخارجا عن الصندوق. وهذا هو السبب في أن اقتراح إفرايم هليفي الجريء يستحق نظرة جادة.

المصدر – إلدار محمدوف | ريسبونسبول ستيتكرافت