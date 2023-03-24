إفرايم هاليفي، رئيس الموساد الأسبق يحث حكومته على السعي للتوافق مع ايران، شأن ما فعلت السعودية !!!

الأقصى رمز الدين والوطن.. 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى، رغم عراقيل الصهاينة
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