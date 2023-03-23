وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يتفقان على عقد لقاء قريب

الرياض: ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اتفق في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا وذلك “لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

وقالت الوكالة إن الوزيرين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واتفقت السعودية وإيران في وقت سابق من الشهر الجاري على استعادة العلاقات بعد سنوات من العداء الذي هدد الاستقرار والأمن في الخليج وساهم في تأجيج نزاعات في بلدان بالشرق الأوسط منها اليمن وسوريا.

(رويترز)