تمهيداً لعودة دمشق إلى الصف العربي.. سوريا والسعودية تتفقان على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد عيد الفطر المقبل
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جرينتش+2 11:14
قرار قضائي بتضمين مدير مستشفى مليون دينار لهدره المال العام
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