تمهيداً لعودة دمشق إلى الصف العربي.. سوريا والسعودية تتفقان على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد عيد الفطر المقبل
أهم العناوين
جرينتش+2 11:14
البنك المركزي يرفع فائدة أدوات السياسة النقدية 25 نقطة أساس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني