انتصار السجين على السجان.. أسرى الحرية يعلقون أضرابهم بعد كسر قرارات أبن غبير وتراجع إدارة سجون العدو عن قراراتها
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جرينتش+2 03:50
استشهاد القيادي في كتيبة طولكرم، أمير عماد أبو خديجة، في اشتباك مسلح مع قوات العدو اليوم الخميس قرب طولكرم
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