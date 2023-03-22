وزارة الأوقاف تعلن عن ترتيبات الحج لهذا العام/ رابط الاستعلام

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن ترتيبات الحج للموسم الحالي 1444ه.

وقال الوزير الخلايلة إنه وفي إطار التحضير للموسم الحالي، زار وفد من الوزارة برئاسته إلى السعودية لتوقيع محضر المباحثات حول ترتيبات بعثة الحج الأردنية مع الجانب السعودي، والتي تنص على أن الكوتا المخصصة للمملكة تتكون من 8 آلاف حاج، بالإضافة إلى فلسطينيي عرب 1948 البالغ عددهم (4500) حاج.

وأضاف، أن دائرة الحج والعمرة بدأت بالتحضير لموسم الحج من خلال إعداد تعليمات شؤون الحج لهذا الموسم، وإقرارها حسب الأصول المعتمدة من مجلس الأوقاف، والتي تتضمن شروط اعتماد مكاتب الحج ومواصفات السكن والنقل والمخيمات.

وأوضح أن دائرة الحج والعمرة اعتمدت لمواصفات السكن والنقل فئتين، هما الأولى المميزة بفنادق مصنفة خمس نجوم، ولا يزيد بعدها على (500) متر عن ساحات الحرم، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية وبمسافة لا تزيد على (400) متر عن ساحات المسجد النبوي الشريف والنقل جوا فقط. والثانية تتألف من مستويين الأول فنادق بمستوى خمس نجوم لا يزيد بعدها على (2) كيلومتر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة مع تأمين النقل ما أمكن ذلك، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية، والمستوى الثاني: فنادق جيدة جدا لا يزيد بعدها على (1500) متر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية.

وفي مجال النقل، قال الخلايلة إنه، وحرصا من الوزارة على تحقيق أفضل خدمة، حددت الوزارة موديلات حافلات حديثة (2014) فما فوق للمنشأ الأوروبي والمحلي، وموديل (2019) فما فوق للمنشأ الآخر، بالإضافة إلى ذلك شكلت الوزارة بالتعاون مع دائرة ترخيص السواقين والمركبات لجنة فحص فني للحافلات قبل سفر الحجاج وأثناء سفرهم ووجودهم في السعودية.

وبين أن مكاتب الحج والعمرة والبالغ عددها حوالي (150) مكتبا تقدمت بطلبات الاعتماد واستئجار فنادق للفئة الثانية حسب المواصفات المعتمدة، وجرى استئجار فنادق بمستوى خمس نجوم ضمن نفس الفئة بالمستوى الأول لا يزيد بعدها على (2) كيلومتر عن ساحات الحرم، وبمبلغ إضافي لا تزيد تكلفته عن المستوى الثاني بأكثر من (350) دينارا للحاج برا، وللمستوى الثاني ضمن المناطق (الحفاير، جسر المنصور، جرول، المسفلة).

وأشار الخلايلة إلى انه سجل على موقع دائرة الحج والعمرة حوالي 30 ألف مواطن، جرى اختيار المواليد من تاريخ 30/6/1950 فما دون لمعيار الأكبر سنا، وستجري الدائرة قرعة لاختيار (1000) مواطن محدد من مواليد 1/7/1950 وحتى تاريخ 31/12/1960 ممن قاموا بالتسجيل الأولي للحج.

وأوضح الوزير أن تكاليف الحاج للبر ضمن الفئة الثانية تتراوح بين (2828-3008) دنانير بالحافلة العادية، ويختلف من ائتلاف لآخر حسب الفندق وقربه من الحرم ومستواه، ويضاف مبلغ بحدود (125) دينارا في حـــــال اختيار حافلة (VIP)، وأما بالنسبة للسفر جوا تتراوح التكلفة بين (2859-3039) دينارا، ويضاف إلى هذا المبلغ ثمن تذكرة الطائرة، وتبلغ تكلفة المستوى الأول من الفئة الثانية (فنادق بمستوى خمس نجوم) بين (3283-3390) دينارا بطريق البر.

وتابع، أما الفئة الأولى (المميزة) فتتراوح الأسعار بين (5000-9000) دينار حسب مستوى الفندق والخدمات الإضافية المقدمة وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة، ويضاف ثمن تذكرة السفر، مشيرا إلى أن جميع التكاليف الواردة أعلاه تتضمن سعر الهدي الذي ستتعاقد عليه الوزارة حفاظا على مصلحة الحاج.

ولفت إلى أن الخدمات الجديدة التي أضيفت لهذا الموسم، تضمنت فنادق بمستوى جيد جدا، ولا يزيد سعتها على (1000) حاج، حيث إن بعض هذه الفنادق جديدة لم تسكن سابقا، وتحسين خدمة الإعاشة (وجبات الطعام) في الفنادق، والطلب من المكاتب التي استأجرت فنادق في منطقة جرول بتأمين النقل من الفنادق للحرم، وتحسين خدمات الإعاشة في المشاعر المقدسة بحيث تكون الوجبات طازجة.

كما تضمنت تغيير ( sofa bed صوفا بد) لتصبح ركاية، وزيادة عدد الدورات الصحية، واستحداث تطبيق للهواتف الذكية (تطبيق الحاج الأردني) لتسهيل التواصل مع الحجاج وتقديم الخدمات والإرشادات، واستخدام برمجية المساعد الذكي عن طريق تطبيق (الواتس أب) للتواصل مع الحجاج بشكل فعال، وإصدار تصريح حج إلكتروني لمن جرى اختياره، وعمل بروشور إلكتروني للمكاتب بالفئتين.

وقال الوزير إن بعثات إدارية وإرشادية من وزارة الأوقاف للحج، وطبية من وزارة الصحة، وإعلامية لتغطية الموسم، سترافق الحجاج كما جرت العادة.

وبين الخلايلة أن أسباب ارتفاع تكلفة الحج لهذا العام مقارنة مع العام الماضي، ترجع إلى ارتفاع كلفة بعض الخدمات التي تقدم للحاج داخل السعودية، مشيدا بدور شركات الحج والعمرة التي تعد شريكا أساسيا للوزارة في التحضير لموسم الحج.

وأشار إلى أن الوزارة ستوزع من خلال مديريات الأوقاف بالمملكة تصاريح الحج اعتبارا من يوم السبت الموافق المقبل الموافق للخامس والعشرين من الشهر الجاري حتى يوم السبت الموافق للأول من شهر نيسان المقبل.

وفيما يتعلق بالنسبة المحددة للمدخرين بصندوق الحج، قال الخلايلة إن النسبة بلغت 20 بالمئة من الكوتا المخصصة للمملكة، حيث يحق لكل من أكمل إدخاره لدى الصندوق 3500 دينار، والأنثى التي ترغب باصطحاب محرم 6000 دينار قبل تاريخ 20 آب 2017.

بدوره، قال مدير عام دائرة الحج والعمرة إن الحجاج الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل حتى تاريخ الأول من تموز 1957، والمستفيدين من القرعة ستصلهم رسائل على هواتفهم النقالة، داعيا من حصل على تأشيرة الحج إلى التسجيل من خلال ائتلافات الحج المعتمدة، والذين ستصل رسالة بأسمائهم لمن انطبق عليه العمر والمدخرين في صندوق الحج ممن جرى اختيارهم من خلال القرعة.

وأجرت دائرة الحج والعمرة خلال المؤتمر الصحفي القرعة لاختيار ألف شخص تتراوح تاريخ ميلادهم بين الأول من تموز 1950 حتى 1960.

رابط للاستعلام عن موافقات الحج https://hajj.gov.jo/webbooking/