نصر الله يقول للعدو الإسرائيلي الذي يهدد بضرب حزب الله إذا ثبتت مسؤوليته عن عملية مجدو: "روح بلّط البـــــــــــحر"/ فيديو
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جرينتش+2 08:15
مجلس النواب يطالب الحكومة بطرد سفير إسرائيل من عمان، واتخاذ إجراء مؤثر تجاه استخدام وزير مالية العدو خريطة زائفة
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