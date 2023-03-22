الحكومة تقرر رفع تدريجي لتعرفة المياه خلال السنوات المقبلة

أعلنت وزارة المياه والري، الأربعاء، أنها “سترفع تدريجيا” تعرفة المياه خلال السنوات المقبلة، لكنها أكدت أن التعرفة “لن يطرأ عليها أي تغيير” خلال العام الحالي.

الأمين العام لوزارة المياه والري، جهاد المحاميد، قال لقناة “المملكة”، إن المواطن “يدفع بحدود الـ 87 قرشا” مقابل المتر المكعب الواحد من المياه، لكن “الحكومة يكلفها بحدود 2.40 دينار … هناك دعم كبير جدا من الحكومة لقطاع المياه”.

وأكد أن تعرفة المياه “لن ترفع هذا العام” لكن مع الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أطلقتها الوزارة خلال الشهر الحالي، “سيكون هناك رفع تدريجي لكن ليس العام الحالي بل خلال السنوات المقبلة”.

وبرر المحاميد ذلك، “لتغطية الكلفة التشغيلية” التي تتحملها الحكومة.

وأظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 إنجاز تقديم مقترح لتعديل تعرفة المياه، ودراسة ماليـة حول التعديل ضمـن خطة الاستدامة المالية ليتم مناقشتها بين الوزراء المعنيين: نائب رئيـس الـوزراء، ووزير المالية، ووزيـر التخطيـط والتعـاون الدولي.

وأظهر البرنامج أيضا، أن الحكومة تخطط للموافقة على تعديل التعرفة للمياه في شهر أيلول المقبل من العام الحالي.