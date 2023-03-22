التعليم العالي: إنشاء بوابة إلكترونية لقبول الطلبة الوافدين

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء بوابة إلكترونية لقبول الطلبة الوافدين، ضمن وحدة تنسيق القبول الموحد، ووحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتربية والتعليم والجامعات والملحقين الثقافيين.

ودأبت وزارة التعليم العالي، على تقديم كافة التسهيلات؛ لتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلبة الوافدين، في أولى خطواتهم بالمؤسسات التعليمية الأردنية، عبر وحدة الطلبة الوافدين في الوزارة، حيث تقوم بمتابعة الطلبة الوافدين حتى بعد تخرجهم من الجامعات.

وتعمل الوزارة على تطوير الموقع الإلكتروني “أدرس في الأردن”، الذي يقدم معلومات تفصيلية عن نظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة استقطاب الطلبة الوافدين بمؤسسات التعليم العالي في الأردن، وتنظيم مجموعة مختلفة ومنوعة من النشاطات التي سيتم الإعلان عنها تباعا، والتي تخدم الطلبة العرب الدارسين في الأردن.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، لوكالة (بترا) اليوم الأربعاء، إن وحدة شؤون الطلبة الوافدين تعمل جاهدة من خلال التواصل مع الجامعات والكليات الأردنية، ومع أصحاب السعادة السفراء العرب والملحقين الثقافيين على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلبة الدارسين حاليا في مختلف الجامعات والكليات الأردنية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق والتعاون مع شريكها الاستراتيجي؛ هيئة تنشيط السياحة الأردنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات والترتيبات الموجهة للطلبة العرب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، موضحا أن الطلبة الوافدين هم على الأرض الأردنية سفراء لنا في بلدانهم.

من جهته، اكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، أن لدينا جميع مقومات النجاح فيما يتعلق في استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

وقال إن هناك ما يقارب أو يزيد عن 40 ألف جامعة في العالم تسعى إلى استقطاب الطلبة، وان لدينا في الأردن 42 ألف طالب من 109 دول، يمثلون ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي عدد الطلبة، ونسعى إلى زيادة هذا العدد، لافتا إلى تشكيل لجنة برئاسته لتنفيذ الخطة التنفيذية لاستقطاب الطلبة الوافدين التي أقرت من مجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

بدوره، أعلن الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، عن تنظيم الوزارة لمسابقة مقرئ الطلبة الوافدين للقرآن الكريم، بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك.

إلى ذلك، أعرب طلبة عرب وغيرهم من الطلبة الوافدين والملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، عن امتنانهم لما يقدم لهم من تسهيلات وتعاون، من قبل وزارة التعليم العالي، والجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية، داعين الراغبين بالدراسة خارج بلدانهم للالتحاق بالدراسة في الجامعات الأردنية، لما تتمتع به من مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية وسمعة أكاديمية مرموقة، فضلا عن البيئة الآمنة التي توفرها لهم الجامعات.

يشار إلى أن عدد الطلبة الوافدين المستجدين الذين التحقوا بمختلف مؤسسات التعليم العالي في الأردن بداية العام الجامعي الحالي 2022-2023، بلغ (11315) طالبا وطالبة، في حين بلغ العدد الإجمالي للطلبة الوافدين الدارسين حاليا على مقاعد الدراسة في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية (41850) طالبا وطالبة.

وأقر مجلس الوزراء أخيرا، الخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة.

وتهدف الخطة، إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

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