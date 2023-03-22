نصر الله يقول للعدو الإسرائيلي الذي يهدد بضرب حزب الله إذا ثبتت مسؤوليته عن عملية مجدو: "روح بلّط البـــــــــــحر"/ فيديو
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التعليم العالي: إنشاء بوابة إلكترونية لقبول الطلبة الوافدين
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