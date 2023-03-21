في عيد الأم.. هذه ابرز 8 أفلام عربية جسّدت دور الأم وتضحياتها



قدمت السينما المصرية عدداً من الأفلام المصرية التي جسّدت دور الأم وتضحياتها ومعاناتها من أجل أبنائها، سواء بشكل تراجيدى أو كوميدي على مر السنوات، حيث برع عدد من النجمات في دور الأم، منهن الفنانة شادية وكريمة مختار وفاتن حمامة وغيرهن،

واحتفالا بمناسبة عيد الأم، الذي يصادف اليوم 21 آذار/ مارس، نستعرض 8 أفلام مصرية جسدت دور الأم العربية..

المرأة المجهولة

تتزوج فاطمة “شادية” الفتاة البسيطة من أحمد “عماد حمدي” الشاب الثري، ويرزقان بابنهما سمير، ولكن تتغير الأحداث رأسًا على عقب، بعد القبض عليها في شقة مشبوهة، ويحرمها زوجها من رؤية ابنها، حتى تراه في شيخوختها،

عُرض فيلم “المرأة المجهولة” في عام 1959، وهو من إخراج محمود ذو الفقار، وقصة محمد عثما، وقد غنت شادية في الفيلم “سيد الحبايب ياضنايا إنت، وشاركها في بطولته كل من كمال الشناوي وشكري سران وزهرة العلا.

لا تسألني من انا

عام 1984 قدمت شادية دور الأم “عائشة” في فيلم “ لا تسألني من أنا”، وهي السيدة الفقيرة التي تنجب كثيرا من الأبناء، ولا تستطيع الإنفاق عليهم، فتضطر لبيع ابنتها الصغرى (التي قامت بدورها الفنانة يسرا) لسيدة ثرية لا تنجب (لعبت الدور الفنانة مديحة يسري) لكي تستطيع أن تربي باقي أبنائها، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع الابتعاد عن ابنتها، فتعمل خادمة لدى السيدة الثرية لكي تكون بجانب ابنتها.

يكبر الأبناء ويحصلون على شهادات جامعية ووظائف مرموقة، ويطلبون من أمهم الكف عن العمل كمربية، ولكنها ترفض حتى لا تترك ابنتها وحيدة.

قدمت الفنانة شادية دور الأم في هذا الفيلم بصدق شديد، ومن أجمل المشاهد التي قدمتها، عندما تخبر ابنتها بحقيقة الأمر، وأنها أمها الحقيقية، وأنها اضطرت لفعل ذلك من أجلها ومن أجل أخوتها.

يوم حلو ويوم مر

كانت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة قد برعت في تقديم دور الأم التي تضحي من أجل ابنائها، وقد أجادت أيضا في تقديم دور الأم في فيلم آخر لا يقل روعة عن سابقاته، وهو فيلم يوم مر ويوم حلو، حيث قدمت في الفيلم دور “عائشة” الأرملة الكادحة التي توفى زوجها، وترك لها خمسة من الأبناء، فتكافح من أجل أن تربي أبناءها وتزوجهم،

من أجمل المشاهد التي قدمتها فاتن بهذا الفيلم، الذي تم عرضه عام 1988، المشهد الذي تقوم فيه بإرسال رسالة لزوجها المتوفي تشكو له ما بها وتبكي، وتذكره بأنها ما تخلت عنه يومًا وبأنها ظلت دائمًا أمًا وزوجة وفية، فما الذي يحدث لها الآن، حيث لم تعد تعرف ماذا يحدث لها ولأبنائها، وأصبحت أضعف من تحمله، وترفع عينيها الدامعتين قائلة (الجواب ده أنا ياعتهوله عن طريقك يا إمام يا شافعي يا قاضي الشريعة ياللي حكمت بين أمك وأبوك).

أعز الحبايب

في عام 1961، تم عرض فيلم “أعز الحبايب”، من إخراج يوسف معلوف، وتأليف هنري بركات، وتدور أحداث الفيلم حول الأم التي تضحي من أجل أبنائها، وتعيش مسالمة مع زوجة ابنها المتسلطة، دون أن يكون لها موقف من أجل الحفاظ على الحياة الزوجية لابنها.

الفيلم من بطولة سعاد حسني وشكري سرحان وامينة رزق وزكي رستم.

الجراج

ومن أبز الأفلام التي قدمت دور الأم المضحية فيلم “الجراج” الذي قامت ببطولته النجمة نجلاء فتحي، حيث جسدت بصدق شديد دور نعيمة زوجة زينهم البواب، لديهما خمسة من الأبناء، ويعيشون في جراج أحد العمارات، تعانى الأسرة من ظروف مادية صعبة، ولا يتحمل الأب مسئوليتهم، حيث يتركهم بعد أن يجد عقد عمل في الخليج، فتتولى الأم مسئولية الأبناء بمفردها، وفي ظل هذه الظروف تكتشف إصابتها بالسرطان، فتفكر في بيع أبنائها للأثرياء حتى لا يضيعون بعد موتها.

وقد شارك نجلاء فتحي في بطولة هذا الفيلم الذي تم عرضه عام 1995، كل من فاروق الفيشاوي وسيد زيان وجورج سيدهم وعلاء ولي الدين.

أم العروسة

أسرة مصرية، تتكون من 7 أبناء، يتناول فيلم “أم العروسة”، حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، والمشاكل التي يتعرضون لها عقب خطوبة الابنة الكبرى، وكيف تتعامل الأم مع أبنائها، وكيف يتعامل الأب مع متطلباتهم،

جرى عرض الفيلم عام 1963، وهو من إخراج عاطف سالم، وقصة عبدالحميد جودة السحار، وتمثيل سميرة احمد وتحية كاريوكا وعماد حمدي وحسن يوسف.

إمبراطورية ميم

تدور أحداث فيلم “إمبراطورية ميم” الذي عرض عام 1972، من إخراج حسين كمال، وقصة إحسان عبدالقدوس، وسيناريو نجيب محفوظ، وبطولة فاتن حمامة، حول “منى” السيدة العاملة في التربية والتعليم، التى يتوفى زوجها، ويترك لها 6 أبناء، تتحمل مسؤوليتهم، خصوصًا وأن غالبيتهم في سن المراهقة،

في ظل هذه المسؤولية الثقيلة، تقع الام في الحب مع “أحمد مظهر”، وتصبح في صراع بين أمومتها وحياتها كامرأة.

وقد شارك النجمة فاتن في الفيلم كل من احمد مظهر ودولت ابيض وليلى حمادة وهشام سليم.

الحفيد

في عام 1975، عُرض فيلم “الحفيد”، من إخراج عاطف سالم، قصة عبدالحميد جودة السحار، وتدور أحداثه حول أسرة “حسين” الذي قام بدوره الفنان عبدالمنعم مدبولي، و”زينب” التي لعبت دورها الفنانة كريمة مختار، التي تتكون من 7 أبناء، ويواجهون عددا من المشاكل، وتلعب الأم الدور الأكبر لمساندة أبنائها وتربيتهم.