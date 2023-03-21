صرف مخصصات صندوق المعونة الوطنية للمنتفعين للشهر الحالي غداً

أعلن صندوق المعونة الوطنية بأن مخصصات الأسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية وبرنامج الدعم النقدي الموحد لشهر آذار الحالي ستكون في الحسـابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للمنتفعين غدا الأربعاء.

وأكد الصندوق، أنه سيقوم بتحويل الدفعات النقدية للأسر المنتفعة من الصندوق والبالغ عددها ما يقارب 219 ألف أسرة عن الشهر الحالي قبل حلول شهر رمضان المبارك، لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتهم في الشهر الفضيل، حيث اعتاد الصندوق أن يعجل في صرف مستـحقات الأسر المنتفعة من الصندوق لمساندتها والتخفيف عنها في مثل هذه الظروف.