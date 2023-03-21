حملة “أوقفوا الحصار على سوريا” تنظم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية

عالم موحد.. كلمة موحدة

في مواجهة العقوبات الأمريكية الجائرة المفروضة على الشعب السوري، أطلقت حملة أوقفوا الحصار سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في جميع أنحاء العالم، وقفنا معا في 4 و18 آذار 2023 لنرفع صوتنا من كل مكان.

السوريون يعانون يوميا في كل تفاصيل حياتهم بسبب هذا الحصار الذي يستهدف خنقهم وإذلالهم، والذي خلق ظروفا مأساوية تتهدد فيها حياة الأطفال وكل أصحاب الظروف الهشة، ما يندرج تحت خانة العقوبات الجماعية وجرائم الحرب الموصوفة.

نحن هنا ندعو جميع الحركات الشعبية والأحزاب والنقابات في كل أنحاء العالم إلى الاتحاد في 1 أيار (عيد العمال)، للتظاهر في شوارع العالم تحت شعار حملتنا (أوقفوا الحصار)، للتضامن مع العمال في سوريا والشعب السوري ككل، هدفنا هو بدء حملة ضغط على الحكومات في كل الدول التي تخضع لقانون قيصر، للدفع باتجاه التجاهل التام للإجراءات الأمريكية أحادية الجانب وبدء حملة عالمية لفرض حصار على السياسات الإمبريالية الأمريكية.

هذه فرصة فريدة لنا جميعا لبناء عالم جديد قائم على الصداقة بين الأمم والاحترام المتبادل والمساواة.

انضموا لنا الآن، بوحدتنا ننتصر

:WhatsApp, Telegram

00962777725649, 0096176828011