أكدا دعمهما لسيادة ووحدة أراضي سوريا وليبيا.. بيان روسي صيني مشترك يعلن ان العلاقة بين البلدين تدخل عصراً جديداً
أهم العناوين
جرينتش+2 07:10
تعذر رؤية الهلال.. السعودية وقطر ومصر والإمارات والكويت والعراق وفلسطين ولبنان تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني