تعذر رؤية الهلال.. السعودية وقطر ومصر والإمارات والكويت والعراق وفلسطين ولبنان تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

أعلنت كل من قطر والسعودية والإمارات، اليوم الثلاثاء، أن الخميس المقبل الموافق 23 مارس/آذار هو غرة شهر رمضان المبارك.

وقالت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، إنه “تعذر رؤية الهلال قبيل غروب شمس اليوم الثلاثاء في مراصد البلاد، وعليه يكون يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان من عام 1444هـ ويوم الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك”.

وفي السعودية، قال بيان صادر عن المحكمة العليا، إن “يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان، والخميس غرة شهر رمضان 1444 هـ”، حسبما نفلت وكالة الأنباء السعودية .

وكان مرصد “تمير” أول من أعلن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وهو المرصد الأبرز في المملكة، الواقع شمال العاصمة الرياض.

وفي الإمارات، أعلنت لجنة تحري رؤية هلال رمضان، الثلاثاء، تعذر رؤيته، ليكون الخميس الموافق 23 مارس/آذار الجاري أول أيام الشهر، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

أما في مصر، فقد أعلنت دار الإفتاء، في بيان، تعذر رؤية الهلال، ليكون الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام رمضان.

وقالت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية: تعذر رؤية الهلال في الكويت، والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلن ديوانا الوقف السني والشيعي في العراق، ان يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، إن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في فلسطين بعد تعذر رؤية الهلال.

كما أعلنت دار الفتوى في لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعذر رؤية هلال شهر شوال.

وقالت في بيان إن يوم غد الأربعاء سيكون المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس 23 آذار 2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك”.

