أكدا دعمهما لسيادة ووحدة أراضي سوريا وليبيا.. بيان روسي صيني مشترك يعلن ان العلاقة بين البلدين تدخل عصراً جديداً
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جرينتش+2 07:10
بتر ساق أحدهم.. اصابة 3 جنود إسرائيليين بانفجار لغم أرضي في آلية هندسية تابعة للجيش على الحدود مع لبنان/ فيديو
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