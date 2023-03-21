بتر ساق أحدهم.. اصابة 3 جنود إسرائيليين بانفجار لغم أرضي في آلية هندسية تابعة للجيش على الحدود مع لبنان/ فيديو

تل أبيب – أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وقوع حدث أمني على الحدود اللبنانية، وان هناك رقابة من الجانب الإسرائيلي على تفاصيله.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال، انفجار لغم أرضي في آلية هندسية تابعة للجيش على الحدود الشمالية مع لبنان.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى تضرر آلية هندسية لجيش الاحتلال جراء انفجار لغم فيها خلال نشاط على الحدود اللبنانية.

وقررت الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرض حظر على تفاصيل الحدث قرب الحدود مع لبنان.

ومن جانبها اكدت مصادر لبنانية أصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، إثر انفجار لغم أرضي في مركبتهم العسكرية على حدود لبنان.

فقد أفاد مراسل قناة المنار اللبنانية علي شعيب ، بإصابة 3 جنود، أحدهم بترت ساقه، بانفجار اللغم الأرضي في مركبة “هامفي” أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة عيتا الشعب.

ونشر شعيب عبر صفحته في “تويتر” مقطع فيديو يوثّق صراخ أحد الجنود الإسرائيليين بعد بتر ساقه في الانفجار، وأثناء نقله إلى موقع “الراهب” العسكري.

وأوضح أن آليات الاحتلال وجرافاته العسكرية انسحبت من المكان، وأوقفت الأشغال الهندسية عند حدود عيتا الشعب بعد الانفجار.

وذكر شعيب أن اللغم الذي انفجر “من الألغام التي زرعها العدو سابقًا”.

صراخ أحد الجنود الصهاينة بعد بتر ساقه بإنفجار لغم ارضي أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة #عيتا_الشعب ونقله بدبابة ميركافا pic.twitter.com/2AMC0xkLmP — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 21, 2023

سحب أحد الجرحى الصهاينة بإنفجار اللغم الأرضي عند حدود بلدة #عيتا_الشعب pic.twitter.com/KCkc9bBEBf — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 21, 2023