عدوٌ مُبين.. إسرائيل لن تسمح بوصول السعودية لمرحلة تخصيب اليورانيوم، حتى لو كان ذلك على حساب التطبيع المحتمل معها
أهم العناوين
جرينتش+2 03:16
البنك المركزي يطرح الإصدار الخامس لفئة الـ20 ديناراً
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني