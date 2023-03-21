البنك المركزي يطرح الإصدار الخامس لفئة الـ20 ديناراً

طرح البنك المركزي الأردني، الإصدار الخامس من فئة الـ 20 دينارا في التداول اعتبارا من اليوم الثلاثاء، إلى جانب فئة الإصدار الحالي (الرابع).

ويزين وجه الإصدار الخامس لفئة الـ20 دينارا، بحسب بيان صادر عن البنك، صورة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

وقال البيان إن الإصدار الجديد سيتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد وإطالة عمرها في التداول، ليصار بعد ذلك لطرح باقي الفئات (عشرة دنانير وخمسة دنانير) ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة بالتدريج.

وأضاف البنك، أن طرح الإصدار الخامس يأتي استناداً لنظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول 2022، ولاحقا للبيان المنشور من قبل البنك المركزي الأردني بتاريخ 7 كانون الثاني 2023 حول فئات الإصدار الخامس.

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