أمانة عمان تعتزم تركيب كاميرات لرصد المظاهر والمخالفات المرورية

طالب أمين عمّان يوسف الشواربة، امس الاثنين، بقانون سير رادع لمظاهر مرورية تشهدها الشوارع والطرقات، وأعلن العزم على تركيب كاميرات على وحدات الإنارة في الفترة المقبلة لرصد المظاهر والمخالفات المرورية.

وشدد الشواربة على ضرورة إيجاد قانون سير رادع للمظاهر المرورية التي تشهدها الطرقات، مثل قطع الإشارة الحمراء والوقوف العشوائي واستخدام الهواتف أثناء القيادة ورمي النفايات من نوافذ المركبات.

وأشار إلى تطبيق قانون السير من خلال الرقابة الإلكترونية في المدينة، بطريقة يتم فيها تركيب الكاميرات على وحدات الإنارة والتي سيكون لها مهام منها رصد المظاهر والمخالفات المرورية المشار إليها أعلاه.

وكشف أن الكاميرات ستربط بمركز سيطرة وتحكم سيُنشأ، وستعمل الكاميرات على رصد والرقابة في مجالات البناء العشوائي وفتح محال دون ترخيص وتجمعات المياه ونظافة الشوارع، ثم تُحول من المركز لجهات مختصة لتحليل أسباب المشاكل البيئية والصحية والمرورية وغيرها وإيجاد الحلول المثلى لها.

وأشار إلى أن الكاميرات ستعمل على تزويد الأمانة بقاعدة بيانات عن أسباب الازدحامات المرورية والمخالفات في الطرقات والمناطق والأحياء السكنية.