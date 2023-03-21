أكدا دعمهما لسيادة ووحدة أراضي سوريا وليبيا.. بيان روسي صيني مشترك يعلن ان العلاقة بين البلدين تدخل عصراً جديداً
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جرينتش+2 07:10
أكدا دعمهما لسيادة ووحدة أراضي سوريا وليبيا.. بيان روسي صيني مشترك يعلن ان العلاقة بين البلدين تدخل عصراً جديداً
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