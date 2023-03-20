والد المطربة أنغام ينفي أنباء زواجها من “شخصية عربية مشهورة”

ترددت عدة أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواج الفنانة المصرية أنغام من شخصية عربية مشهورة ، ولكن أكد والدها الموسيقار محمد علي سليمان أنه لا صحة لتلك الأخبار.

ولكن كشف والدها أن تلك الأخبار مجرد شائعات، مؤكدا أنه في حالة حدوث ذلك سوف يكون لديه علم، ولكن هذا لم يحدث، مشددا على أنها أنباء غير صحيحة بالمرة.

أنغام تغني في الرياض

تألقت الفنانة أنغام في حفل كبير قدمته على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية من تنظيم هيئة الترفيه، وكان الحفل تحت شعار “ليلة صوت مصر”، وحضر الحفل عدد كبير من مختلف نجوم الوطن العربي سواء من مصر أو خارجها.

ومن أبرز نجوم الحفل الفنانة أحلام التي شاركت أنغام في الغناء على المسرح، واعتبرت أن ذلك من دواعي فخرها أن تغني بجانب أنغام، كما غنى مع الفنانة المصرية نجم الراب المصري ويجز الذي شاركها أغنية “كل ما نقرب لبعض”، كما غنى معها ايضا محمد حماقي.

وقد شهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، ومنهم الإعلامي عمرو أديب الذي أجرى لقاء حصرياً مع الفنانة بعد الحفل، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، والموسيقار القدير هاني شنودة الذي نظمت له هيئة الترفيه احتفالية تكريماً على مشواره الفني الأيام الماضية، وحضر الحفل أيضا أكرم حسني، إلهام شاهين، وتامر عاشور.

افتتحت أنغام الحفل بأغنية “الركن البعيد”، وبعدها بدأت تشدو بمجموعة من أجمل أغانيها، وتصدر الحفل محركات البحث خاصة أنه قد شهد أول دويتو غنائي بينها وبين مطرب الراب ويجز الذي غنى معها أغنية “كل ما نقرب لبعض” وبعدها قدم أغنية “البخت”.

أبناء أنغام يصعدون الى المسرح

فاجأ أبناء أنغام عمر وعبد الرحمن والدتهم وهي تشدو على مسرح أبو بكر سالم بالصعود إلى خشبة المسرح ومنحها باقات من الورد، وهو الأمر الذي نال إعجاب الجميع.

جدير بالذكر أن عمر هو الابن الأكبر لأنغام من زوجها الأول مهندس الصوت مجدي عارف والذي تزوجته في عام 1996، ولكنها انفصلت عنه في عام 2001 بعد خمس سنوات من الزواج.

أما ابنها عبد الرحمن فهو من ثاني أزواجها، وهو الموزع الكويتي محمد الشلبي الذي تزوجته في عام 2004، وأنجبت منه ابنها عبد الرحمن، ولكن في عام 2007 وبعد 3 سنوات فقط رفعت “أنغام” دعوى خلع للانفصال عن والد ابنها.

تزوجت أنغام مرتين بعد ذلك، كانت أول مرة من النجم المصري الشهير أحمد عز والتي لم يعلن عنها في الإعلام ولم يعرف أحد بها إلا بعد قضية الفنانة زينة حيث تم تداول صورة من قسيمة الزواج، وأكدت أنغام أنها لم تتزوج في السر وأن كل ما في الأمر أنها لم تخبر الإعلام لأسباب شخصية.

وقد استمرت زيجتها من أحمد عز حوالي عام واحد إذ تزوجا في عام 2011 وانفصلا في عام 2012.

آخر أزواجها – حتى الآن – فقد كان في عام 2019 من أحمد إبراهيم الموزع الموسيقي، وأثارت تلك الزيجة الجدل كثيراً خاصة أن أنغام كانت الزوجة الثانية له، ولكن بعد الزواج بفترة قصيرة تم إعلان الانفصال دون الكشف عن أسباب.