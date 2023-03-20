بعد لقاء شرم الشيخ.. وزارة الخارجية تدين استخدام وزير المالية العنصري خريطة لإسرائيل تضم حدود الاردن وفلسطين المحتلة
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جرينتش+2 07:46
والد المطربة أنغام ينفي أنباء زواجها من “شخصية عربية مشهورة”
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