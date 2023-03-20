لقاء الاقوياء.. الرئيس الصيني لبوتين: نحن شركاء في التعاون الاستراتيجي الشامل، ويجب أن تكون العلاقات وثيقة ومميزة بين بلدينا

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، مباحثات في الكرملين بعد ساعات من وصول الزعيم الصيني إلى موسكو.

وأكد بوتين خلال اجتماعه مع شي، أن الصين حققت في السنوات الأخيرة، قفزة هائلة إلى الأمام في تنميتها، وهذا أمر له اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم.

وفي السياق نفسه، أعرب الرئيس الروسي عن تهنئة الزعيم الصيني شخصيًا على إعادة انتخابه لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال:”عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، مرحبا بك في روسيا، في موسكو. يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لأهنئك شخصيًا على إعادة انتخابك لمنصب رئيس الدولة الصينية”.

وأضاف بوتين: “أنه تم اتخاذ خطوات مهمة في تطوير العلاقات بين روسيا والصين على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تضاعف حجم التجارة بين البلدين، ويبلغ الآن 185 مليار دولار.

ومن جانبه، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا، وذلك في مستهل الاجتماع في الكرملين مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الصيني “يولي الجانب الصيني اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الصينية الروسية، لأن هناك منطقا تاريخيا في ذلك، لأننا أكبر الدول في المنطقة، فنحن شركاء في التعاون الاستراتيجي الشامل. هذا الوضع هو الذي يحدد أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين بلدينا”.

وصف الرئيس الصيني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بـ “صديق عزيز”، مشيرا إلى ازدهار روسيا في ظل حكم بوتين، وثقته بأن الشعب الروسي سيدعمه في الانتخابات المقبلة.

وقال شي جين بينغ: “عزيزي الرئيس بوتين، أنا اتصل بك دائما، فأنت صديقي العزيز”.

وأضاف رئيس جمهورية الصين الشعبية: “أنا سعيد للغاية بدعوتك لي لزيارة دولة إلى روسيا مرة أخرى، خاصة بعد إعادة انتخابي كرئيس لجمهورية الصين الشعبية، وقد اخترت روسيا كأول دولة لأقوم بزيارتها”.

وأشار الرئيس الصيني، إلى أنه “بفضل قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحرزت روسيا تقدما كبيرا في ازدهار الدولة، وسوف يدعم الشعب الروسي زعيم البلاد في القيام بمهام جيدة”.

وقال شي جين بينغ لبوتين: ” بفضل قيادتكم القوية، أحرزت روسيا تقدما كبيرا في ازدهار البلاد في السنوات الأخيرة، لديكم انتخابات قادمة العام المقبل وأنا متأكد من أن الشعب الروسي سيدعمكم فيها”.