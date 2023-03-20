بعد لقاء شرم الشيخ.. وزارة الخارجية تدين استخدام وزير المالية العنصري خريطة لإسرائيل تضم حدود الاردن وفلسطين المحتلة
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جرينتش+2 07:45
خاضا معركتهما الأخيرة ضد 200 جندي أمريكي.. هكذا استشهد عدي وقصي نجلا صدام حسين وحفيدة مصطفى بالموصل/ فيديو
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