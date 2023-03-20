الأعلامية الأميركية أوبرا وينفري تبدي انبهارها بالبنرا

زارت المذيعة الأميركية أوبرا وينفري البترا، مع صديقتها غايل كينغ، خلال جولة لها في الأردن، تضمنت زيارة وادي رم والعقبة.

وقالت عبر حسابها، إن الكثير من التاريخ في “المدينة الوردية”، التي تم التصويت عليها كواحدة من عجائب الدنيا السبع.

وأضافت، يستغرق الأمر 3 أيام لرؤيتها (البترا)، ولكن أمضينا 3 ساعات فيها فقط، داعية إلى وضعها في قائمة الأماكن التي يجب رؤيتها.

وتابعت أوبرا: زرت الأردن هذا الأسبوع وكان هناك الكثير من الأشياء لرؤيتها وتجربتها، ولطالما أردت أن أرى البترا.

بالحديث عن شيء لم نفعله من قبل، نحن في العقبة، الأردن، وهي المدينة التي دعت مجلة التايمز إلى زيارتها خلال عام 2023، وهي ضمن قائمة من 100 مدينة، وفق أوبرا.

وقالت أوبرا: نقول نعم للأردن طوال هذا الأسبوع، رحلتنا بدأت في البحر الميت، وذهبنا إلى موقع المعمودية حيث تعمد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، وأخذنا بعضًا من مياه النهر، ثم ذهبنا إلى البترا، إذا لم تذهب هناك من قبل، أقول لك يجب يجب يجب الذهاب لرؤيتها، فهي مذهلة بشكل صادم.

أوبرا: أمس كنا في وادي رم واليوم نحن في العقبة، نحن نخرج من صندوقنا وننطلق في مغامرات، وأكدت كينغ: نحن نشجعك على القيام بذلك أيضًا.