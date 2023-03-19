نتنياهو يعترف بالمسؤولية عن اغتيال مهندس بالجهاد الإسلامي في سوريا

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى مسؤولية قوات أمن حكومته بالوقوف خلف عملية اغتيال المهندس في الجهاد الإسلامي، علي الأسود بريف دمشق صباح اليوم.

وقال نتنياهو، في تصريحات بمستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، كما ورد في قناة ريشت كان العبرية: “نحن نصل إلى الإرهابيين، ومهندسي الإرهابيين في كل مكان، وأينما كانوا”.

وأضاف: “قواتنا تعمل على مدار الساعة لتصفية الحسابات مع الإرهابيين وإحباط البنى التحتية، حيث تم مؤخرًا القضاء على العشرات منهم، وكثير منهم تم القبض عليهم”.

وتابع: “كل من يحاول إلحاق الأذى بمواطني إسرائيل سندق رؤوسهم ونهدر دماءهم .. نحن نصل إلى الإرهابيين ومهندسيهم في كل مكان”.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت أن الشهيد علي الأسود تمت تصفيته في ريف دمشق، وأنه أحد مهندسيها، متهمةً الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف خلف العملية.