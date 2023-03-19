طقس بارد وماطر وتحذيرات من تشكل السيول اليوم وغدًا



عمان – يتعمق اليوم الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي المتمركز شمال شرق جزيرة قبرص، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة، وتكون الهطولات غزيرة لفترات محدودة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحيانا.

وتمتد الهطولات تدريجياً إلى أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة على شكل زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، باردة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من المعدلات الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا مع بقاء الفرصة لهطول زخات متفرقة ومتقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط فترة المساء ولاسيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 5، وفي مرتفعات الشراة 9 – 2، وفي مناطق البادية 19 – 6، وفي مناطق السهول 14 – 8، وفي الأغوار الشمالية 20 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 12، وفي البحر الميت 21 – 12، وفي خليج العقبة 22 – 13 درجة مئوية.

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